Психолог рассказал, как правильно встретить Новый год

Прошедший год был непростым для многих из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса. Психолог, гештальт-терапевт Ольга Маркиянова рассказала Общественной службе новостей об упражнении, которое поможет оставить все плохие и негативные переживания в уходящем году и войти в 2022 год обновленным.

Нужно посмотреть на все события, произошедшие с вами в этом году, и подумать, какие из них хочется запомнить и унести с собой в будущее, а что хочется оставить в уходящем году. Не забывайте похвалить себя за то, что вы выдержали все трудности.

«Вспоминать нужно в контексте благодарности», — сказала Маркиянова.

Для того, чтобы настроиться на нужный лад, можно попробовать выполнить письменную практику по избавлению от негатива.

«Разделите лист бумаги на три столбца. В первом напишите месяц, во втором — что хотели бы из него взять с собой, и в третьем — что планируете оставить в уходящем году. А когда закончите, сожгите или порвите последнюю часть листа! Смысл в том, чтобы выразить на бумаге, увидеть своей год и понять, как много всего случилось», — посоветовала психолог.