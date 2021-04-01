Психолог рассказал, как правильно шутить в День смеха

Клинический психолог Алена Орлова рассказала, как провести день смеха без недопониманий. По ее словам, шутить нужно так, чтобы доставить всем участникам процесса лишь удовольствие. Специалист уверена, что в шутку заранее нужно вкладывать позицивный посыл.

«Блестящие шутки — это когда проявляется яркий, интеллектуальный, интересный юмор, все над этим смеются, потому что это людей поднимает, позиция радостная. Матовые шутки многими тоже воспринимаются как радостные, потому что в них включен мат. Но не каждый человек воспринимает мат с удовольствием, более того, не каждый человек им пользуется. Такой человек воспримет мат, как „пачкание“ себя, как оскорбление. Поэтому нужно смотреть, с кем вы шутите», - рассказала радио Sputnik Алена Орлова.

Однако некоторые шутки, по ее словам, способны нанести вред. Также шутка может плохо отразиться на личных взаимоотношениях людей. Если человек чрезвычайно серьезно воспринимает шутку, то возникает внутренний конфликт.