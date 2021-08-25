Психолог рассказал, как правильно поднять самооценку

Низкая самооценка часто мешает жить и радоваться собственным успехом. Психолог Анна Добрук рассказала Newinform, в чем кроются причины низкой самооценки и как достигнуть гармонии с собой.

Причина нелюбви к себе часто идет из детства. Если ребенка не хвалили и много критиковали в нежном возрасте, отголоски этого отношения могут остаться с ним на всю жизнь. Взрослея, он будет испытывать трудности с мотивацией и считать, что недостоин чего-то хорошего.

«С возрастом интерпретация событий и поведения других людей станет лишь подтверждать негативные убеждения. Например, человек, считающий себя неудачником, не будет замечать собственных успехов, а сконцентрируется на неудачах», — сказала Добрук.

Во взрослом возрасте решить проблему сложнее. Однако это возможно — с помощью работы над собой. Должно помочь и обращение к специалисту.

Психолог предложила внедрить в жизнь ежедневную практику: вспомнить и записать все, что человеку нравится в себе, даже самые незначительные детали, а потом перечитывать это список каждый день. Кроме того, для поднятия самооценки работает методика «действие — результат — награда». Это значит, что даже за самые небольшие свои достижения нужно хвалить себя и поощрять, ни в коем случае не обесценивая свои успехи.