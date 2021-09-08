Психолог рассказал, как повысить успеваемость ребенка в школе

Психолог, арт-терапевт Ирина Красова объяснила, какие методы помогут повысить успеваемость ребенка в школе, а также как реагировать родителям на плохие оценки. Об этом сообщило ИА Nation News.

«На оценки нужно реагировать, как на результат усвоенного материала, а не относительно личных качеств ребенка. Так, если школьник принес домой двойку, то его ни в коем случае не стоит ругать. Можно просто спросить, почему так получилось, выяснить обстоятельства, то есть, оценить сам результат. В данном случае, самое главное — не портить отношения», — посоветовала психолог.

Она добавила, что ребенок должен видеть участие родителей в своей школьной жизни. Если он пришел после уроков раздражительный или с плохим настроением, взрослым надо поговорить с ним, выяснить, что именно случилось. Все это напрямую влияет на успеваемость школьника.

«Поэтому, участвовать в образовании детей очень важно. Но важно также не перегибать палку, ребенок не должен чувствовать давление или контроль. Бывают и родители, которые чрезмерно много и активно участвуют в жизни ребенка, не давая ему самостоятельно сделать что-то. То есть, в данном случае, отсутствует доверие», — заключила специалист.