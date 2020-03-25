Психолог рассказал, как помочь детям справиться с карантином

Ранее в России ввели карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Большинство школ находятся на дистанционном обучении или перенесли занятия на лето. Григорович поделилась советами, как детям справиться с постоянным нахождением дома.

«Тревога детей рождается от тревоги родителей, поэтому очень важно сохранять спокойствие самим родителям. При детях не надо много обсуждать, особенно какие-то негативные, тревожные моменты современной социальной ситуации», — заявила врач.

По словам доктора психологических наук, родители должны не только учить детей, но и придумывать различные игры. Так как лишение ребенка общения со сверстниками, лишает его взаимодействия в горизонтальных отношениях — игры, что крайне важно для развития.

Ключевые моменты для сохранения работоспособности детей — структура и режим.

«Что касается учебы — пусть это будет меньше по времени, чем ребенок проводил в школе, но должна быть четкая структура. Вплоть до того, что ребенок, когда садится за компьютер и выходит в систему вебинара или выполняет задания в записи, должен переодеваться», — сообщила Григорович.