Психолог рассказал, как помочь близкому, страдающему алкогольной зависимостью

Алкогольная зависимость — это болезнь, а реальное количество алкоголиков превышает цифры статистики. Часто избавиться от алкогольной зависимости человек может только при помощи близких, рассказала РИА ФАН психолог Ирина Матвеева.

Психолог пояснила, что большинство зависимых отказываются признавать проблему. Обратиться за помощью они смогут только с подачи родственников и друзей.

«Отрицание — это защитная реакция, необходимая для дальнейшего употребления. Еще одна причина нежелания признать проблему — это решение всех последствий употребления за зависимого его близкими людьми — погашение кредитов, выкуп золота, ноутбуков, машин из ломбарда, оплата квартиры, решение проблем с полицией, звонки начальнику, чтоб оправдать его отсутствие на работе. Родные делают все, чтобы облегчить жизнь зависимого человека, однако, сами того не понимая, делают еще хуже», — сказала Матвеева.

Чтобы помочь близкому, страдающего от зависимости, нужно прекратить решать его проблемы, не давать деньги в долг, научиться говорить ему «нет». После этого необходимо четко и ясно заявить ему о существующей проблеме и предложить обратиться за помощью.

«Если ваши попытки поговорить и убедить лечиться оказались безуспешными, не бойтесь обратиться за помощью к специалистам. Очень часто родные хотят справиться своими силами, чтобы проблема не вышла за пределы семьи и никто не узнал об этом. Однако затягивать с обращением не стоит, так как это способствует ухудшению ситуации», — заключила психолог.