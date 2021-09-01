Психолог рассказал, как подготовить ребенка к школьному режиму

Психолог Андрей Зберовский рассказал о подготовке ребенка к школьному режиму, передала «Вечерняя Москва».

По данным газеты «Известия», специалист отметил, что резкие изменения в распорядке дня могут спровоцировать стресс у учащегося.

«Поэтому позиция родителей, которые прямо накануне сентября требуют от детей смены образа жизни, абсолютно неверна», — подчеркнул он.

Зберовский считает, что переход к учебному режиму должен быть постепенным. Он рекомендовал позволить ученику заниматься в свободное время любимыми делами, чтобы тот не воспринимал школу как что-то негативное.

Также психолог посоветовал обратить внимание на режим сна ребенка. Наладить его следует заранее, еще до начала учебного года.

Кроме того, он считает необходимым интересоваться делами ребенка в школе, но не критиковать его за плохие оценки. Иначе ребенок начнет воспринимать школу негативно.

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