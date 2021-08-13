Психолог рассказал, как подготовить ребенка к переводу в новую школу

Психолог Евгений Идзиковский рассказал для «Радио 1», как подготовить ребенка к переводу в новую школу, если возникла такая необходимость. При принятии определенных мер, изменения будут комфортными и безболезненными как для ребенка, так и для родителей.

Психололг отметил, что существуют три основных повода для поиска новой школы для ребенка. Первый — это конфликт с преподавателями или другими учениками, второй — переезд и третий — необходимость в лучшей учебной программе.

В случае конфликта его можно постараться решить мирным, менее радикальным путем.

«Конфликты с преподавателями, например, иногда решаются одним разговором. Оптимальный вариант — переводить ребенка в другую школу 1 сентября. Но что делать, если конфликт происходит сейчас? Переводить ребенка в середине учебного года — слишком большой удар по успеваемости. Если перевод неизбежен, начинайте готовить школьника с репетиторами заранее. Тогда хотя бы с точки зрения учебы ему будет легче», — сказал Идзиковский.

Если перевод связан с выбором другой учебной программы, тоже лучше начать готовиться заранее. Иначе ребенку может быть слишком трудно в школе с более интенсивной программой, что негативно скажется на его адаптации, написало ИА НСН.

Старшеклассникам обычно гораздо легче переходить в новую школу, чем маленьким детям, подчеркнул психолог.

«Примерно к восьмому классу ребенок понимает мотивацию перехода. А вот где-то в пятом-шестом классах для него это стресс, расставание с любимыми друзьями и с учителями. Хороший вариант — перевод из младшей школы в пятый класс, когда меняются учителя: учителя младших классов заменяют педагоги-предметники. Тогда переход в новую школу — расставание только с классом», — заключил специалист.