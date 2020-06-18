Психолог рассказал, как пережить стресс от выхода из самоизоляции

По мнению эксперта, в первые дни после снятия ограничений многие люди будут раздражены, их действия могут быть хаотичны, а это приведет к стрессу.

Психолог советует настроиться на неизбежное появление новых трудностей. Однако важно понимать, что все они временны.

«Понимание, что „все прошло, пройдет и это“, дает возможность успокоиться и собрать себя для конструктивных действий», — сказал Балашов.

Более консервативным людям и гражданам, склонным к переживаниям, будет труднее вернуться к привычному образу жизни. Тем не менее психолог предлагает воспользоваться единым универсальным правилом для выхода из стресса.

Работу в офисе лучше начинать постепенно, не браться за все задачи сразу. В этом поможет тайм-менеджмент. Для начала стоит составить список дел на один день, а потом постепенно увеличивать сроки для выполнения задач в рабочем календаре. Кроме того, Балашов рекомендует убраться на рабочем месте, сделать перестановку, навести порядок в документах. А еще можно поставить на стол рамку с фотографией или поменять картинку на мониторе.

Положительный настрой задаст приветливое общение с коллегами, особенно за приветственным обедом по случаю встречи. Психолог предлагает организовать себе праздник возвращения.

А чтобы не поддаться депрессии, специалист рекомендует проводить свободное время за любимым занятием. Например, пробежаться в парке или прогуляться, встретиться с родными или друзьями.