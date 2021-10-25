Психолог рассказал, как отличить эмоциональное выгорание от депрессии

Психолог Светлана Коланькова рассказала, что термин «эмоциональное выгорание» появился в 70-х годах прошлого века. В первую очередь его относили к выгоранию на работе. По словам специалиста, именно там чаще всего задействованы негативные эмоции и случаются стрессовые ситуации. О том, чем отличается это состояние от депрессии, написал сайт kp.ru.

К самым первым признакам эмоционального выгорания относятся: нежелание что-либо делать, моральное истощение, усталость, вина к себе. Многие люди, по словам психолога, такие состояния относят к депрессии. Однако это не совсем верно.

«Медицинская классификация болезней относит эмоциональное выгорание к состоянию переутомления, а вот депрессия входит уже в список расстройств психики. Где же тут грань? Она, безусловно, очень тонкая. Но если в случае эмоционального выгорания порой достаточно смены обстановки, отдыха и хорошего сна, то с депрессией эти, на первый взгляд, эффективные методы не работают», — пояснила Коланькова.

Если вовремя не потушить эмоциональное выгорание, то оно может перерасти в депрессию. Чаще всего депрессия — это то, что наступает после последней точки отчаянья: когда окончательно непреодолимой становится пропасть между тем, что я хочу и тем, что могу.

К признакам депрессии относятся: длительная апатия, расстройство сна, заторможенность мышления, сложность с сосредоточенностью, отсутствие положительных эмоций, невозможность получить удовольствие от самых любимых вещей, суицидальные мысли, нарушение двигательных функций.

Психолог добавила, что все эти клинические проявления невозможно вылечить сменой обстановки. Человек с депрессией нуждается в помощи психотерапевта и медикаментозном лечении.