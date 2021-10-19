Психолог рассказал, как обезопасить ребенка от незнакомцев

Детский психолог Наталья Сумина рассказала NEWS.ru, как научить ребенка не общаться с незнакомцами на улице. Нужно в игровой форме объяснить ему, что из этого не выйдет ничего хорошего.

«Чтобы ребенок, когда его кто-то позовет, уже четко знал, что нужно сказать. А сказать нужно: „Сейчас я спрошу у родителей разрешения“. Как только незнакомец слышит, что рядом родители и что ребенок к ним побежит, он, как правило, исчезает. Важно ребенку сообщить, что чужие люди, как правило, обманывают. Когда говорят, что там собачка или щеночек, то, как правило, этого там не будет», — сказала Сумина.

Психолог подчеркнула, что ни в коем случае не нужно пугать ребенка, в подробностях рассказывая, что может случиться. Лучше просто в игровой форме объяснить, что незнакомцы могут обманывать и им не нужно доверять (например, разыграть сценку с игрушками).

Также можно объяснить ребенку, что он может обратиться к другим взрослым, которые находятся рядом, если поблизости нет родителей, написал «ФедералПресс».

«Просто в толпу сказать: „Мама, папа можно мне с этим человеком пойти?“», — пояснила психолог.