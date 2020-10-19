Психолог рассказал, как не воспитать алкозависимого маменькиного сынка

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отметил, что в сравнении с жителями Европы в возрасте от 25 до 45 лет смертность мужчин из России почти в шесть раз выше. Как считает специалист, маменькины сынки нередко имеют проблемы с нервной системой и сердцем. Такие люди склонны к употреблению наркотиков и алкоголя.

Шахов рассказал, что избежать риска вырастить такого человека поможет грамотное объяснение различия между мужчиной и женщиной. Так, если мальчик воспитывался не в полной семье или отец не занимался воспитанием, ему не с кого копировать мужское поведение.

«Если добавить к этому еще гиперопеку мамы, которая не дает мальчику возможности переживать собственный опыт, то он превращается в итоге в „маменькиного пирожочка“. Такой мужчина вырастает эмоциональным, сентиментальным, заботливым, но в то же время нерешительным, избегает принятия ответственности», — пояснил психолог.

Специалист подчеркнул, что когда мальчику исполняется семь-восемь лет, большую часть его воспитания должен взять на себя мужчина. Если женщина растит ребенка одна, то необходимо водить чадо в спортивные секции и читать произведения, в которых есть хорошие примеры проявления мужества, сильные и смелые герои. Только тогда ребенок сможет перенять «правильную ролевую модель».