Психолог рассказал, как намекнуть близким о желании провести праздник в одиночестве

Желание провести праздники в уединенной обстановке не вызовет непонимания, если правильно преподнести свою позицию. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Марина Гладышева.

«Чтобы не обидеть близких, самый простой вариант — это какое-то хобби. Если есть самостоятельные увлечения, это очень понятно и не обидно. Мы все привыкли, что люди чем-то любят заниматься. Это уважается другими людьми», — рассказала Гладышева.

По ее словам, нужно мягко намекнуть, что у вас есть какое-то интересное занятие, либо увлечение связано с книгой.

«Если нет желания без людей оставаться, а просто одному без близких, то тут подойдет любой вариант: поход в магазин, например», — поведала психолог.

По ее словам, желание быть одному является естественным для человека, оно связано с перенапряжением из-за работы или личных дел.

«Если есть желание остаться наедине дома, то тут уже сложнее, потому что придется близких попросить куда-то уехать. Но это тоже вариант вполне решаемый, например, найти для близких вариант занятий на день», — рассказала Гладышева.