Психолог рассказал, как наладить отношения с ребенком
Семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что конфликты с детьми — частая проблема у многих родителей. Об этом сообщил портал NewInform.
По ее словам, ребенок обычно пытается получить право голоса и стремится к самостоятельности. Родители стремятся контролировать его, что вызывает негативную реакцию.
Наумова уточнила, что для улучшения отношений нужно научиться разговаривать друг с другом, говорить о своих чувствах.
«Когда люди рассказывают о своих чувствах, а не обвиняют друг друга, можно найти компромисс», — пояснила она.