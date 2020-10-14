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    14 октября 2020, 16:19

    Психолог рассказал, как наладить отношения с ребенком

    Дарья Морозова

    Семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что конфликты с детьми — частая проблема у многих родителей. Об этом сообщил портал NewInform.

    По ее словам, ребенок обычно пытается получить право голоса и стремится к самостоятельности. Родители стремятся контролировать его, что вызывает негативную реакцию.

    Наумова уточнила, что для улучшения отношений нужно научиться разговаривать друг с другом, говорить о своих чувствах.

    «Когда люди рассказывают о своих чувствах, а не обвиняют друг друга, можно найти компромисс», — пояснила она.