Психолог рассказал, как наладить отношения с ребенком

По ее словам, ребенок обычно пытается получить право голоса и стремится к самостоятельности. Родители стремятся контролировать его, что вызывает негативную реакцию.

Наумова уточнила, что для улучшения отношений нужно научиться разговаривать друг с другом, говорить о своих чувствах.

«Когда люди рассказывают о своих чувствах, а не обвиняют друг друга, можно найти компромисс», — пояснила она.