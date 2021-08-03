Психолог рассказал, как лучше планировать свой отпуск

Многие сотрудники сталкиваются с проблемой планирования своего отпуска. Нередко человек задается вопросом: лучше разбить свой отдых на маленькие промежутки или выйти сразу на полный срок? Клинический психолог Александр Державин в интервью радио Sputnik рассказал, каким образом стоит лучше отдыхать.

Хороший отдых во время отпуска позволяет избавиться от стресса и набраться сил перед трудовыми буднями. Однако важно правильно спланировать свой отпуск. По словам Державина, плюсы есть как в одном, но полноценном отпуске, так и в нескольких коротких. Специалист отметил, что при распределении дней стоит учитывать темперамент человека и напряженность его работы.

«Многое зависит от типа личности, от нервной системы: кто-то быстро включается в отдых и насыщается его условиями, а кто-то — долго. Если человек был в состоянии длительных нагрузок, например, целый год не отдыхал, то, конечно, лучше взять отпуск не менее 21 дня», — отметил эксперт.

Он добавил, что если период работы составлял полгода, то лучше отдыхать не менее десяти дней. Если же три месяца, то достаточно будет и недели.

Специалист посоветовал также проводить свой отдых в разных местах, чтобы насытиться впечатлениями. Во время поездок на море эксперт посоветовал посещать музеи, природные локации и заповедные территории.