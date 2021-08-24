Психолог рассказал, как комфортно войти в рабочий режим после длительного отдыха

Психолог Елена Друма объяснила, как после длительного перерыва войти в рабочую колею наиболее безопасно и не впасть в уныние. По ее словам, вместо прилива сил можно даже заработать депрессию. Об этом рассказало РИА ФАН.

«Не выходите на работу с понедельника. Можно заранее спланировать свой отпуск так, чтобы первый рабочий день приходился на середину недели. Понедельник сам по себе является для нас тяжелым, с психологической точки зрения, днем. А после длительного отдыха еще и добавляется дополнительная нагрузка в виде полной рабочей недели», — рассказала специалист.

Она отметила, что в первые дни работы лучше не нагружать себя, а распределить дела на неделю. Такие действия уберегут от переутомления и эмоционального выгорания. Если есть возможность, можно сократить первый рабочий день на несколько часов.

Также специалист упомянула про здоровый образ жизни. Качественный сон и сбалансированное питание придадут сил и энергии. А если к ним добавить физические активности, то войти в рабочую колею будет еще проще. Кроме того, необходимо устраивать пятиминутки в перерывах не только на чашку кофе, но и на легкую зарядку, заключила психолог.