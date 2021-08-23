Психолог рассказал, как из домохозяйки превратиться в бизнес-леди

Считается, что люди, рожденные в СССР, имеют другое мышление в отличие от современной молодежи. В те времена было распространено мнение, что изменить ничего нельзя, ведь все предначертано судьбой. Однако современные реалии показывают совсем другую картину. Касается это как личной жизни, так и рабочей сферы. О том, как изменить наскучивший быт и эффективно построить свой бизнес, рассказала психолог, бизнес-тренер Ксения Аверс, написало РИА ФАН.

По словам специалиста, как только появились мысли о том, что нужно что-то менять в жизни, например, хочется построить бизнес, следует сесть и подумать о своем отношении к этому. Во-первых, необходимо записать на бумаге тематические вопросы, всевозможные страхи и риски, сомнения и убеждения. Во-вторых, стоит подумать, с кем можно начинать совместную работу.

«Зачастую люди совершают ошибку, пытаясь выполнить всю работу по бизнесу самостоятельно. Предприниматель придумывает концепцию, находит команду, с которой будет сотрудничать, но продолжает делать все сам, не позволяя ошибаться другим. Это неправильно. Настоящий бизнесмен должен уметь делегировать любые задачи и мотивировать сотрудников на их исполнение. Даже если что-то будет сделано не так, как хотелось бы, главное — что этим будет заниматься кто-то другой. Предприниматель не должен посвящать себя рутинной работе. А чтобы не разочаровываться в сотрудниках, не стоит ставить завышенную планку», — пояснила Аверс.

Она добавила, что даже домохозяйка может стать бизнес-леди, если избавится от ограничивающих и ложных убеждений. Их можно заменить, а то и вовсе убрать. После преодоления страхов, следует приступать к делу с накопленными запасами сил и энергии.