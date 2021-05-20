Психолог рассказал, как гаджеты влияют на мозг человека

Руководитель департамента психологии Высшей школы экономики Мария Фаликман рассказала о влиянии гаджетов на мозг человека. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она объяснила, что одно из главных свойств мозга — это умение приспосабливаться к окружающему миру, поэтому он способен меняться под воздействием культурных изменений в обществе.

«Мозг определенным образом перестраивает свою работу, адаптируется и приспосабливается к использованию всех этих устройств. Это, действительно, происходит очень быстро», — рассказала Фаликман.

Она рассказала об исследовании, в ходе которого людей обучали работать с компьютером. В результате даже те, кто совсем не имел такого опыта, быстро осваивались.

Кроме того, постоянный контакт со смартфонами и компьютерами — большая нагрузка на мозг, добавила Фаликман.

«Когда человек больше времени проводит за компьютером, в соцсетях, мозг развивается как-то по-другому, чем если бы он в это время читал книгу или вязал спицами. Но вот хуже или лучше — это большой вопрос», — заключила она.