Психолог рассказал, к чему могут привести запреты детям пользоваться смартфонами

Детский, семейный психолог Наталья Наумова объяснила, можно ли запрещать ребенку пользоваться смартфоном, а также какие могут быть последствия таких запретов. Слова специалиста передало РИА ФАН.

«Семья может купить ребенку смартфон и в первом классе. Все зависит от его потребностей. Но важно перед этим договориться о правилах его использования. В начальной школе рекомендуется использовать смартфон не более 1,5 часа в день, в более старшем возрасте — два-три часа», — рассказала психолог.

По ее словам, ребенка важно занять чем-то интересным: кружками, секциями, общением с друзьями. В случае сильной зависимости с ним важно разговаривать, объяснять ему, что теряется часть реальной жизни.

«Большие проблемы связаны с тем, что родители, покупая ребенку телефон, начинают его в нем ограничивать. Требовать, чтобы телефон был отключен или был на виду у родителей и так далее — это все разобщает взрослых с ребенком. Выстраивается стена непонимания, теряется доверие. Ребенок замыкается, и в противном случае он может уйти в плохую компанию. Поэтому мы не отнимаем, а договариваемся и аргументируем свое решение. Наводящими вопросами можно привести ребенка к тому, что он сам поймет, как решить эту проблему», — заключила специалист.