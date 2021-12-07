Психолог рассказал, что делать если ребенок попросил у Деда Мороза слишком дорогой подарок

Психолог Валерия Солтан рассказала, как выйти из положения родителям, если ребенок попросил на Новый год у Деда Мороза слишком дорогой подарок. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она разобрала несколько вариантов подобной ситуации. В одном случае ребенок попросил на Новый год смартфон. Мама объяснила ему, что такие подарки взрослые делают себе сами, а Дед Мороз дарит только детские подарки.

Если же ребенок хочет слишком дорогую для бюджета родителей игрушку, можно по-другому выйти из ситуации. Например, написать письмо ребенку от лица Деда Мороза, в котором объяснить основы финансовой грамотности. Рассказать в письме, что если один ребенок получит такой дорогой подарок, то некоторые другие дети останутся без подарков совсем.

«Вот беда, дружок, получается, что твой лучший друг Петя не получит подарок. А для твоей сестренки Маши мне хватит только на леденец. Выручай! Выбери, пожалуйста, другие варианты подарков, которые делают на моей фабрике игрушек», — привела пример Солтан.