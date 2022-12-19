19 декабря 2022, 14:48
Психолог рассказал, чем полезны корпоративы для коллектива
Психолог Иван Карнаух: корпоративы положительно влияют на рабочую обстановку
Близится Новый год и наступает пора новогодних корпоративов. О пользе такого рода мероприятий для рабочего коллектива рассказал психолог Иван Карнаух в интервью «ФедералПресс».
По мнению специалиста, корпоративы позволяют по-настоящему сплотить коллектив и положительно влияют на рабочую обстановку. Также такие мероприятия станут отличным вариантом тим-билдинга.
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Отмечается, что во время корпоративов вскрываются и проблемные зоны, это позволяет исправить ошибки и наладить бизнес-процессы.
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Новый год
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