Общество 19 декабря 2022, 14:48 Психолог рассказал, чем полезны корпоративы для коллектива Психолог Иван Карнаух: корпоративы положительно влияют на рабочую обстановку

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Близится Новый год и наступает пора новогодних корпоративов. О пользе такого рода мероприятий для рабочего коллектива рассказал психолог Иван Карнаух в интервью «ФедералПресс».

По мнению специалиста, корпоративы позволяют по-настоящему сплотить коллектив и положительно влияют на рабочую обстановку. Также такие мероприятия станут отличным вариантом тим-билдинга.

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Отмечается, что во время корпоративов вскрываются и проблемные зоны, это позволяет исправить ошибки и наладить бизнес-процессы.

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