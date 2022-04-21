Психолог раскрыла секрет крепких отношений в браке

Семейный психолог Наталья Наумова обсудила с изданием Lenta.ru способы, как сохранить и укрепить отношения в браке.

Наумова отметила важность разговора и выстраивания доверительных отношений между супругами, при которых они могут делиться друг с другом своими проблемами и переживаниями.

«Разговариваем обязательно, не таимся. Некоторые ждут, что партнер сам обо всем догадается, а нет», — цитирует специалиста сайт kp.ru.

Также она порекомендовала заранее обговаривать общий бюджет, как в семье будут распределяться деньги и кто будет нести за это ответственность.