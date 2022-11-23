Общество 23 ноября 2022, 15:13 Психолог Раков заявил, что женщины в одиночку не способны воспитать сыновей настоящими мужчинами

Читать 360tv в

Психолог Павел Раков в разговоре с изданием NEWS.ru заявил, что женщинам в одиночку, как правило, невозможно воспитать сына настоящим мужчиной. Это может быть под силу только родному отцу или родственнику мужского пола.

Он объяснил, какие главные ошибки в общении с сыновьями совершают матери. Во-первых, на сына нельзя повышать голос. Мать своим воспитанием может добиться того, что сын «уйдет в сторону».

Реклама

Во-вторых, с сыном, как и со взрослым мужчиной, стоит «флиртовать» словам.

Реклама

«Мать может спросить у ребенка совета, предложить руководить чем-то, поспорить с ним», — отметил Раков.

Психолог также посоветовал матерям не наказывать своих сыновей. Делать это должны отец, отчим, дедушка или дядя.