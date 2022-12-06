Общество 06 декабря 2022, 13:44 Психолог Раков посоветовал на первом свидании спрашивать у собеседника о целях в жизни

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Психолог Павел Раков в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, какие вопросы следует задавать собеседнику на первом свидании.

По его словам, на первом свидании необходимо как можно больше узнать о том, чем живет и о чем думает человек.

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«Главные темы на первом свидании: здоровье, любовь, окружение, свобода (материальная, передвижения, слова, творчества), цели в жизни», — сказал он.

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Психолог добавил, что беседа не должна превращаться в допрос. Лучше всего получать необходимую информацию от собеседника через наводящие вопросы.