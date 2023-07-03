03 июля 2023, 17:11
Психолог Раков порекомендовал знакомиться через друзей после ухода Tinder из России
Психолог, сексолог Павел Раков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» порекомендовал россиянам искать вторую половинку через друзей после ухода Tinder из страны.
По словам специалиста, лишь 15% людей предпочитают искать партнера с помощью интернета и социальных сетей.
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Психолог отметил, что знакомства через совместных друзей могут быть не менее приятными и продуктивными, чем через специальные сайты и приложения.
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