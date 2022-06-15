Психолог Раков объяснил женщинам, как перестать жалеть на себя денег

Психолог Павел Раков считает, что экономия на себе часто произрастает из семьи, когда родители отказывают и себе, и своим детям практически во всем. Как избавиться от этой привычки, он рассказал сайту «Дни.ру».

По словам специалиста, достаточно осознать проблему и понять, откуда растут ее корни, чтобы побороться с последствиями. Например, можно начать от избавления чувства вины.

«Запомните: шопинг для себя любимой — это нормально. И уход за собой тоже. И да, вам тоже нужны своевременный отдых, полноценный сон, еда, свободное время. Таким образом вы поднимаете себе настроение, получаете позитивные эмоции, что сказывается на внешнем и внутреннем состоянии», — сказал специалист.

Он также добавил, что в будущем ваши дети будут использовать модель поведения, которую видели в семье. И если вы не экономите на себе, то и они будут поступать подобным образом в отношении себя.

Раков также рекомендует женщинам прокачать полезную привычку — заботу о себе.

«Запишитесь в салон красоты на стрижку или маникюр, купите абонемент в бассейн или фитнес-центр, сходите к косметологу, потратьте часть заработка на увлечение. Это не транжирство. Именно таким способом вы сделаете своим же детям и мужу адекватную, спокойную и добрую маму и жену», — резюмировал психолог.