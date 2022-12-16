16 декабря 2022, 13:39
Психолог Раков объяснил, из-за чего появляется чувство вины
Психолог Раков: причина появления чувства вины может крыться в неуверенности в себе
Причина возникновения чувства вины за поступки может крыться в неуверенности в себе, заниженной самооценке и нежелании вкладывать в себя силы, деньги и время. Об этом NEWS.ru сообщил психолог Павел Раков.
«Человек считает, что чего-то не достоин. Покупая дорогие и интересные вещи, он испытывает не самые приятные эмоции. И глядя на окружающих, такой человек думает: „Им можно. А я еще не заработал“», — добавил специалист.
Реклама
Зачастую люди пытаются решить свои психологические проблемы через покупки, алкоголь или вымещение злости на окружающих. Однако легче им от этих действий не становится, заключил психолог.
Реклама
Реклама
Реклама