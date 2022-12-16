Общество 16 декабря 2022, 13:39 Психолог Раков объяснил, из-за чего появляется чувство вины Психолог Раков: причина появления чувства вины может крыться в неуверенности в себе

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Причина возникновения чувства вины за поступки может крыться в неуверенности в себе, заниженной самооценке и нежелании вкладывать в себя силы, деньги и время. Об этом NEWS.ru сообщил психолог Павел Раков.

«Человек считает, что чего-то не достоин. Покупая дорогие и интересные вещи, он испытывает не самые приятные эмоции. И глядя на окружающих, такой человек думает: „Им можно. А я еще не заработал“», — добавил специалист.

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Зачастую люди пытаются решить свои психологические проблемы через покупки, алкоголь или вымещение злости на окружающих. Однако легче им от этих действий не становится, заключил психолог.

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