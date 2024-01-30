Общество 30 января 2024, 13:57 Психолог Прутковская: гиперопека мешает развитию самостоятельности у детей

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Чрезмерный контроль и гиперопека родителей мешают развитию самостоятельности у детей. Это может привести к неосознанному выбору ребенком зависимых отношений в будущем, сообщила психолог Галина Прутковская в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, ребенок, которого чрезмерно опекали, будет наделять партнеров родительскими функциями. Зачастую взрослые чрезмерно контролируют детей, если в раннем детстве своего ребенка они испытали шок или чувство вины.

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Кроме того, причиной гиперопеки нередко становится бессознательное желание взрослых отсрочить сепарацию ребенка. Родитель будет чувствовать себя ненужным, если дети обретут самостоятельность и начнут строить собственную жизнь, отметила психолог.