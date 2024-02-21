Общество 21 февраля 2024, 16:04 Психолог Прудкая объяснила, что социофобия от застенчивости отличается высоким уровнем тревожности

Читать 360tv в

Застенчивость и социофобия — достаточно разные понятия, поскольку при застенчивости человек может оставаться социальным, а при социофобии он имеет непреодолимый страх социального контакта. Об этом «ТСН 24» рассказала психолог Мария Прудкая.

Кроме того, социофобию характеризует высокий уровень тревожности.

Реклама

«Оно им буквально управляет вплоть до физиологических проявлений в социальных ситуациях: потливость, покраснение лица, расстройство желудка, панические атаки», — пояснила эксперт.

Человек может испытывать истерику, тремор и даже тошноту. Прудкая подчеркнула, что любое деструктивное состояние, будь то просто тревожность или социофобию, необходимо диагностировать со специалистом.