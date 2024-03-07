07 марта 2024, 18:02
Психолог Пронина сообщила, что возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ положительно скажется на психике детей
Подростковый психолог Алина Пронина сообщила, что возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ у выпускников 2024 года положительно скажется на их психическом здоровье. Как написало СМИ, во время подготовки к экзаменам у ребенка растет напряжение из-за появившейся ответственности.
Когда школьник знает, что имеет шанс пересдачи, его волнение и перенапряжение спадают. Однако выпускникам следует помнить, что эта возможность не отменяет хорошую подготовку к экзамену.
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«У меня много подростков, чьи родители обращаются в период подготовки к ЕГЭ. Они приходят с депрессивными реакциями или тревожными расстройствами. Это происходит из-за атмосферы в семье и стресса», — пояснила Пронина.
ЕГЭ
Психология
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