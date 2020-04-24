Психолог прокомментировал предложение увеличить срок примирения при разводах
Психолог считает, что такая мера лишь спровоцирует злость на государство. Также бумажные вопросы не остановят тех, кто решил развестись.
«Конкретно та ситуация, которая сейчас происходит в стране, никак не сократит количество разводов. То есть люди, которые хотят развестись, они все равно разведутся. Сам факт подачи документов, сам факт каких-то бумажных вопросов, он никак не влияет на людей. Люди могут разъехаться, люди могут не общаться, люди могут жить в состоянии войны, при этом не менять своего решения, а только злиться на государство за то, что оно не дает им официального развода, вставляет палки в колеса», — пояснила Бояринова.
Однако сохранить семью можно другим способом. Специалист советует нанять психолога, который поговорит с супругами узнает причину, подскажет решение конфликтов.
Бояринова объяснила, что во время пандемии коронавируса проблемы обострятся у тех пар, у которых они были и до введения режима самоизоляции.