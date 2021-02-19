Психолог прокомментировал видео СК с напоминанием об уголовной ответственности

Следственный комитет России накануне опубликовал видеопоздравление для подростков, которым исполнилось 14 лет. В ролике сотрудники органов напомнили подросткам об уголовной ответственности, которую с этого возраста они начинают нести сами. Врач-психолог поддержал эту инициативу, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Несмотря на положительный посыл, ролик повлек за собой волну критики. Следственный комитет удалил поздравление с сайта без объяснения причины. Врач-психолог Ирина Соковня посчитала правильным то, что подросткам рассказали об уголовной ответственности.

«Я абсолютно согласна с тем, что ребят нужно информировать о той уголовной ответственности, которую они несут по 20-й статье. Там перечислено определенное количество статей, по которым подросток начинает отвечать с такого нежного возраста. Предупрежден, значит, вооружен, говорят англичане, и они тут абсолютно правы», — заявила врач.

Соковня добавила, что профилактическую беседу с подростками должен проводить педагог. Займет подобный разговор всего лишь один урок. Специалист подчеркнула, что вести беседу со школьниками необходимо на равных.

«С ними нормально и спокойно можно разговаривать в 14 лет. Я 40 лет проработала с подростками, и никогда у меня не возникало ощущения, что это дети или умственно отсталые. Нужно донести информацию так, чтобы он тебя услышал», — прокомментировала врач.