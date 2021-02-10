Психолог призвал выбирать философию Экзюпери в борьбе с СОVID-социофобией

Психолог Сергей Ключников посоветовал придерживаться философии французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери в борьбе с социофобией из-за пандемии коронавируса, сообщило радио Sputnik.

По причине распространения опасной инфекции люди начали бояться контактировать с окружающими. Теперь человек нередко видит в своем собеседнике источник опасности.

«Есть болезнь, и о ней говорили неадекватно много, ее вычленили из всех болезней и проблем мира, она действительно получила „корону человеческого внимания“. Такие перекосы чреваты воспитанием социофобии, то есть появлением напряженного и негативного отношения к другим людям», — заметил специалист.

Он рекомендовал избавляться от страхов, напоминая себе, что болезнь идет на спад. Важно осознать необходимость отказываться от изоляции, которая просто превратилась в привычку. Ключников призвал вспомнить философию Экзюпери. Писатель называл радость общения между людьми единственной настоящей роскошью.