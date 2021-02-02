Психолог призвал работодателей отправить сотрудников в отпуск после пандемии

Накануне почти половина всех работников в опросе организации «Мегаплан» заявила о трудностях из-за потери мотивации. По мнению Шляпникова, путешествия помогут вернуть людям желание работать. Помимо прочего, специалист уверен в необходимости организовать службу психологической помощи.

«Это последствия пережитого стресса. И 50% — это ожидаемая цифра. И каждый руководитель должен выходить из этой ситуации по-своему. Есть большие организации, есть маленькие. И нужны различные меры. Где-то имеет смысл отправить часть работников в отпуск», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что универсального решения для всех компаний не существует. Шляпников посоветовал сотрудникам соблюдать гигиену труда. Важно уделять необходимое время отдыху и хорошо питаться. Если состояние становится только хуже, человек должен обратиться за помощью к специалисту.