Психолог: уведомления на телефоне негативно влияют на нервную систему

Уведомления на телефонах вызывают рассеянность внимания, состояние повышенного психологического напряжения и могут привести к нервным расстройствам.

Из-за частого использования гаджетов вырабатывается клиповое мышление. Мы начинаем резко переключаться с одной темы на другую. Это не является многозадачностью, как полагают многие. Об этом написала «Вечерняя Москва».

Психолог посоветовала минимизировать количество включенных уведомлений на телефоне тем, для кого вся работа не сконцентрирована в телефоне. Такой подход поможет привести психику в порядок, поскольку из-за часто приходящих уведомлений, человек становится крайне возбужденным и раздражительным.

Челышева также советует на выходных выключать телефон хотя бы на несколько часов или на сутки, если есть возможность. Это поможет расслабиться.

«Также советую отложить смартфон хотя бы за 1,5 часа до отхода ко сну. В противном случае вас могут беспокоить сны, связанные с „недолайканными“ фотографиями и неотписанными сообщениями, которые помешают как следует расслабиться и отдохнуть», — сообщила психолог.