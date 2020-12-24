Психолог призвал девушек не молчать о преследованиях поклонниками
Доктор медицинских наук Жанна Гарданова призвала девушек не молчать об агрессивном поведении поклонников. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
В случаях применения физической силы необходимо обратиться в полицию, добавила она. Также Гарданова уточнила, что агрессивное или навязчивое поведение может говорить о психических расстройствах у человека.
«При наличии психического расстройства у человека нет критики к состоянию, и он будет настаивать на своем, отстаивая свои болезненные бредовые идеи, к примеру», — пояснила она.