Психолог призвал девушек не молчать о преследованиях поклонниками

В случаях применения физической силы необходимо обратиться в полицию, добавила она. Также Гарданова уточнила, что агрессивное или навязчивое поведение может говорить о психических расстройствах у человека.

«При наличии психического расстройства у человека нет критики к состоянию, и он будет настаивать на своем, отстаивая свои болезненные бредовые идеи, к примеру», — пояснила она.