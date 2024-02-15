Общество 15 февраля 2024, 12:59 Психолог Преснова: только личный пример поможет привить детям любовь к чтению

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Привить детям вкус к качественной литературе и любовь к чтению интересных книг можно только с помощью личного примера. Об этом сообщила кандидат педагогических наук, психолог Ольга Преснова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, взрослые должны сами любить читать. Также стоит найти время для совместных походов с ребенком на книжные ярмарки. При этом во время разговора с детьми о важности чтения нужно быть искренним, сообщил «ФедералПресс».

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«Придется на понятном для ребенка уровне объяснить, почему так важно уметь читать. Самое главное — быть искренними в этом разговоре», — отметила Преснова.