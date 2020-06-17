Психолог предупредил об опасности каникул во время карантина

По его словам, за это время у школьников может сформироваться зависимость от интернета. Карнаух считает, что «интернет затягивает, особенно школьников затягивают игры», а «коронавирус приучил школьников сидеть часами в интернете».

Также психолог уточнил, что дети могут начать заходить на сайты, которые отрицательно повлияют на их психику. Он предложил родителям следить, сколько времени ребенок проводит за компьютером и, при необходимости, ограничивать его в этом.

Ранее российский врач и телеведущий Евгений Комаровский посоветовал заняться с детьми совместным уходом за аквариумом с рыбками. По его словам, «это будет самой развивающей игрой», но «очень важно понимать, что отношение к аквариуму зависит от того, в каком возрасте ребенок». Нужно, чтобы ребенок был достаточно взрослым, чтобы участвовать в процессе, а не просто наблюдать за рыбками. Комаровский считает, что это отличный способ «отвлечь ребенка от смартфона и привлечь его к чему-то доброму и интересному».