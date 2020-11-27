Психолог предложил сжечь чучело коронавируса в канун Нового года

Одна из древних традиций в стране — сжигание чучела на Масленицу. Этот ритуал представляет собой символ избавления от негатива и переход на новый жизненный этап. Такое же действие можно провести и во время пандемии, считает психолог. Она предлагает смастерить на Новый год мини-версию коронавируса, после чего сжечь его. Когда вирус превратится в пепел, люди избавятся от накопленного негатива вокруг этой темы.

«Тут все зависит от того, насколько человек в это поверит, но хуже от такого ритуала точно не станет. Это как в случае с эффектом плацебо. Найдутся, конечно, и те, кто сочтет эту идею бредовой. Тут результат зависит от изначального настроя и желания человека», — объяснила Саломатова.

Специалист также предложила метод, который позволит устранить серьезные страхи, связанные с пандемией. Эксперт рекомендует погрузиться в них и найти их причину. Соответственно, не надо избегать своих эмоций и ощущений, напротив, лучше «остаться в них и понаблюдать». По словам Саломатовой, столкновение с пугающим даст новый опыт и поможет избавиться от страха.