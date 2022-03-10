Психолог Потемкина рассказала, почему у детей появляется пассивная агрессия

Семейный психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потемкина рассказала, в каком случае у детей появляется пассивная агрессия. По словам специалиста, чаще всего это наблюдается в семьях, где детям не разрешается выражать эмоции, написала Pravda.Ru.

Сдерживание негативных реакций, либо недосказанность также приводят к пассивной агрессии.

«Развитию пассивной агрессии способствует распространенный миф, представление семьи о себе: „Мы дружная семья“. Мы настолько дружны, что не должны показывать негативных эмоций в адрес родителей. При этом мамочка и папочка могут вести себя по-разному, в том числе унижая достоинство ребенка, используя насмешки, чтобы показать свое недовольство», — процитировал сайт NEWS.ru слова Потемкиной.

Специалист отметила, что инфантильность — черта пассивного агрессора. Она зарождается у тех детей, у которых родители запрещают им делать то, что они хотят.