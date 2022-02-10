Психолог посоветовала отдавать ребенка в детсад не раньше трех лет

Детский психолог Кира Макарова рассказала РИА ФАН, с какого возраста лучше отдавать ребенка в детский сад, чтобы не нанести ему психологическую травму.

«Не раньше трех лет! <…> В перинатальный психологии считается, что до трех лет мать и ребенок составляют диаду, являются одним целым», — объяснила Макарова.

По ее словам, разрушение этой диады создаст неблагоприятные условия для развития ребенка и формирования его отношений с матерью. Она выразила сожаление, что даже самые приятные педагоги и воспитатели не могут на возрастном этапе до трех лет заменить ребенку мать.

«Таковы законы развития, они непреложны. В матери ребенок видит знаковую фигуру, он — часть ее, а она — часть ребенка, разделить их нельзя», — подчеркнула собеседница информагентства.