Психолог посоветовал готовиться к выходу из самоизоляции

«Нельзя забывать, что самоизоляция и условия карантина — это, конечно, стресс, многое в нашей жизни усложнилось, появились новые заботы и тревоги. Тем не менее, мы легко путаем это время с режимом отдыха, который у нас „включается“ совершенно естественным образом», — уточнила Тиунова.

По ее мнению, будущее после самоизоляции стоит планировать заранее. Для начала можно составить списки дел на день, неделю и месяц. В дополнение психолог посоветовала придумать «приятный список» с мечтами.

«Из опыта спорта можно порекомендовать мысленные погружения, представления, визуализацию тех производственных условий, в которые придется возвращаться. Комната, коридор, кабинет, рабочий стол. Все себе представить хотя бы по минуте три раза в день. Очень полезное психологическое упражнение», — добавила эксперт.

Специалист призвала отказаться от категоричных решений и лишний раз перепроверять свои планы. Также, по ее словам, нельзя ругать себя за упущенные возможности.