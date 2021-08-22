Психолог посоветовал не пытаться делать из ребенка вундеркинда

Родителям не нужно зацикливаться на том, чтобы специально вырастить ребенка-вундеркинда. Но при этом нельзя забывать и о том, что они несут ответственность за его развитие, заявила «360» кандидат психологических наук, декан психолого-педагогического факультета ГГТУ Елена Петрова.

Специалист подчеркнула, что хотела бы посоветовать всем родителям не лишать детей детства и создать благоприятные условия для всестороннего развития их личности.

«Если вдруг на каком-то этапе мы заметим, что наш ребенок действительно проявляет какие-то незаурядные способности, наша задача — помочь ему их развивать, но не сосредотачиваться только на них», — отметила психолог.

По ее словам, с таким подходом ребенок вырастет как более гармоничная личность, будет самодостаточным, целеустремленным и уверенным в себе. И, конечно, он будет более счастливым, чем тот, кого ограничивали.

«Также не надо сравнивать ребенка с другими детьми, а только с его собственными достижениями», — посоветовала Петрова.