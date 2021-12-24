Психолог посоветовал, как встретить Новый год одиноким людям

Одиноким людям в новогоднюю ночь стоит исполнять свои желания. Не обязательно следовать традициям и отмечать праздник только потому, что надо. Если человек очень устал, ему следует лечь спать, а если захотелось чего-то непривычного — найти интересную вечеринку.

Самое главное — прекратить ждать чего-то от окружающих и самостоятельно руководить своей жизнью. Об этом РИА «Новости» рассказала старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова.

«Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило — не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно. Следует прислушаться к себе и понять, чего я хочу в этот новогодний вечер. Возможно, этот ответ на вопрос удивит, может быть, порадует», — отметила она.

Разумова отметила, что нет ничего плохого в желании лечь рано в новогоднюю ночь. Если человек этого хочет, именно так и надо сделать. Главное — прислушаться к себе и понять свои желания. Важно перестать ждать, когда кто-то куда-т о позовет, и просто начать принимать решения самостоятельно.

Психолог подчеркнула, что многие начинают помогать другим, чтобы получить положительные эмоции. Например, организовывают мероприятия в доме престарелых. По словам Разумовской, это очень действенный способ отойти от зацикленности на себе.