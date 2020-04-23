Психолог посоветовал читать про коронавирус не более 40 минут в день
Кандидат психологических наук Илья Плужников рекомендовал ограничить чтение новостей про коронавирус до 40 минут в день. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на YouTube-канале «стопкоронавирус.рф».
По его словам, стоит «ограничить информационные потоки» и «пользоваться надежными источниками».
«Смотрите интересующую вас информацию — я имею в виду, конечно, информацию по нынешней ситуации, по коронавирусу — не более 40 минут в день», — заключил психолог.