Психолог посоветовал читать про коронавирус не более 40 минут в день

По его словам, стоит «ограничить информационные потоки» и «пользоваться надежными источниками».

«Смотрите интересующую вас информацию — я имею в виду, конечно, информацию по нынешней ситуации, по коронавирусу — не более 40 минут в день», — заключил психолог.