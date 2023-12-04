Общество 04 декабря 2023, 16:02 Психолог Попова сообщила, что не пройденная сепарация от родителей влечет зависимость от родительского контроля

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Не пройденная от родителей сепарация в возрасте от трех до 18 лет влечет постоянную зависимость от родительского контроля. Об этом в разговоре с изданием RuNews24.ru сообщила психотерапевт, семейный психолог Светлана Попова.

Признаками, указывающими на непройденную сепарацию, часто являются поиск одобрения и страх принять самостоятельное решение. Таким людям, как правило, сделать какой-то выбор самостоятельно достаточно трудно.

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По словам психолога, чтобы завершить сепарацию, прежде всего стоит отказаться от идеализаций и понять, что каждый из нас имеет свою семейную систему со своими установками.