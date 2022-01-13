Психолог Попова назвала оптимальный возраст для покупки ребенку смартфона

Психолог Елена Попова назвала лучший возраст для покупки ребенку смартфона. Об этом сообщила «Газета.ru».

По ее словам, самое подходящее для этого время — семь-восемь лет. В этом возрасте можно познакомить ребенка с функциями гаджетов.

«До семи-восьми лет игровая деятельность для ребенка ведущая, не стоит переносить ее в виртуальный мир», — пояснила она.

Попова добавила, что у ребенка должны быть увлечения и в реальном мире. Одной учебы недостаточно.