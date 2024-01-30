Общество 30 января 2024, 18:15 Психолог Пономарева: воображаемый друг говорит о бурном развитии воображения у ребенка

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Воображаемые друзья у ребенка обычно появляются в возрасте от трех до восьми лет. Такая сюжетно-ролевая игра говорит о бурном развитии воображения, сообщила детский психолог Юлия Пономарева в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, в большинстве случаев вымышленные персонажи возникают на фоне недостатка общения. Ими могут стать одушевленные игрушки, придуманные животные, вымышленные друзья-ровесники и взрослые. Выдумывание такого друга считается хорошим признаком, отметила Пономарева.

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«Вымышленный персонаж не опасен и не свидетельствует о патологии, а говорит о бурном развитии воображения», — отметила психолог.