Общество 20 ноября 2023, 13:05 Психолог Пономаренко: веру детей в Деда Мороза не стоит считать признаком психологической незрелости

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Вера детей в Деда Мороза далеко не всегда является признаком психологической незрелости. Ребенок сам понимает, что это игра, сообщила старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалистам, дети воспринимают получение подарков на Новый год как душевный игровой ритуал, объединяющий семью. То, что современный ребенок конкретно формулирует свои просьбы с указанием артикулов, является совершенно нормальным.

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Пономаренко также отметила, что конкретные запросы Деду Морозу указывают на хороший контакт детей со своими желаниями.