Общество 19 апреля 2023, 14:43 Психолог Пономаренко рассказала, почему человек не может нравиться всем сразу Психолог Пономаренко: если кто-то не обращает на вас внимание, вашей вины нет

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Желание человека нравиться всем окружающим тянется из глубокой древности, когда люди жили сообществами. Они чувствовали себя более защищенными, если имели хорошие отношения с соплеменниками. Об этом «Газете.Ru»рассказала психолог, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.

Специалист подчеркнула, что нравиться всем просто невозможно, поскольку у каждого человека есть особенности, которые наиболее импонируют в других людях.

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«Могут нравиться полные рыжие люди или стройные брюнеты и даже люди с определенными манерами. Эти предпочтения закладываются в глубоком детстве», — процитировал kp.ru психолога.

Если какой-то человек не обращает на вас внимания, то вашей вины в этом нет. Возможно, что кто-то, похожий на вас обидел его в детстве, и сейчас он старается вас сторониться, резюмировала Пономаренко.